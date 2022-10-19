За месяц украинские военные сбили 233 "шахида" и десятки ракет — Зеленский

Сегодня украинские военные сбили 21 иранский беспилотник.
Только сегодня на Киевском направлении украинские защитники уничтожили 10 иранских дронов. Еще 11" шахидов сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг".
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 19 октября.
Всего течение месяца украинские военные сбили 233 "шахида" и десятки ракет.
"Я благодарю ребята за отличную работу! Есть результаты и в других направлениях. Но, к сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры", — отметил Зеленский.
Нашествие дронов и ракет
В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.
В воздушном командовании "Центр" заявили, что по состоянию на 15:00 ПВО ликвидировало 12 вражеских воздушных целей в центральных регионах Украины. Среди сбитых объектов – 4 крылатые ракеты и 8 дронов.
В Чернигове взорвался вражеский дрон-камикадзе. В результате удара пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии.
В Одесской области украинские пограничники сбили иранский "шахид" с автоматов (видео). Беспилотник взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели.
В Ивано-Франковске ракеты попали в Бурштынскую ТЭС.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, сколько беспилотников Иран передал России и как их можно сбивать