За месяц украинские военные сбили 233 "шахида" и десятки ракет — Зеленский

Только сегодня на Киевском направлении украинские защитники уничтожили 10 иранских дронов. Еще 11" шахидов сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 19 октября.

Всего течение месяца украинские военные сбили 233 "шахида" и десятки ракет.

"Я благодарю ребята за отличную работу! Есть результаты и в других направлениях. Но, к сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры", — отметил Зеленский.

Нашествие дронов и ракет

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.

В воздушном командовании "Центр" заявили, что по состоянию на 15:00 ПВО ликвидировало 12 вражеских воздушных целей в центральных регионах Украины. Среди сбитых объектов – 4 крылатые ракеты и 8 дронов.

В Чернигове взорвался вражеский дрон-камикадзе. В результате удара пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии.

В Одесской области украинские пограничники сбили иранский "шахид" с автоматов (видео). Беспилотник взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели.

В Ивано-Франковске ракеты попали в Бурштынскую ТЭС.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, сколько беспилотников Иран передал России и как их можно сбивать