За месяц войны волынские волонтеры передали 200 тонн помощи военным, медикам и переселенцам

Бойцы получили бронежилеты, фуражки, медикаменты, дроны и тепловизоры, а военные госпитали и центры переселенцев – все необходимое для спасения и поддержки людей.

Как рассказал соучредитель ДЮСШ "Динамо Прайд" Александр Кулаков, на базе спортшколы с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины был организован координационный штаб "Динамо". Он включает в себя ряд ресурсов, в том числе несколько организаций, представители которых, объединив усилия, делают хорошее дело. Об этом сообщают Волынские Новости.

"Мы объединили усилия с благотворительным фондом "Забота PRO" и в тесном сотрудничестве с Фондом Игоря Палицы "Только вместе" работаем над обеспечением первоочередных потребностей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это 105-й волноваский батальон, 46-я, 53-я бригады, 676-я бригада радиолокационной связи, наша 14-я бригада, 100-я, 63-я бригады, батальон морской пехоты… Точечно работаем над обеспечением военных госпиталей не только в Луцке, но и в других городах Украины. Работаем над поддержкой центров переселенцев в Ровно, Ивано-Франковске, Луцке. Наиболее активно из восточных регионов контактируем с благотворительной организацией "Я — Волноваха", с которой был заключен договор о сотрудничестве. Помогаем обеспечивать нужды подразделений, которые воюют непосредственно на боевых направлениях", – прокомментировал Александр Кулаков.

Волинські новини

По его словам, очень много запросов штаб получает от Волынского областного совета, контактирующего напрямую с командирами боевых подразделений. Облсовет направляет волонтерам и письма от воинских частей. Вместо этого необходимую помощь штаб получает, в частности, от партнеров из-за границы.

"С первых дней нам удалось наладить тесное сотрудничество с датским благотворительным фондом Help Ukrainian Children", который, в свою очередь, сотрудничает с несколькими благотворительными организациями Дании. Мы уже получили более 150 тонн грузов из маленькой Дании. Партнеры полностью покрывают расходы на горючее, большинство грузов едут непосредственно в Луцк, некоторые перегружаем на наших трех складах в Польше, вблизи границ.

Активно сотрудничаем с итальянскими коллегами-спортсменами. Это волонтерская сотня города Брешия, тренер ММА Александр Трикоз, неоднократно приезжавший к нам на международные турниры в Луцком замке и выставлявший своих спортсменов, а сейчас включился в волонтерскую работу и помогает нам гуманитарными грузами. Начали сотрудничать с немцами. Они передали нам дорогостоящее медицинское оборудование, которое мы совместно с Фондом Игоря Палицы "Только вместе" доставили в один из госпиталей нашего города, госпитали Кропивницкого и Киева. Также немецкий благотворительный фонд предоставил нам часть касок, которые уже отсортированы и подготовили для отправки в подразделения Сил специальных операций. Помогают нам друзья-спортсмены из США. Недавно они передали нам 50 кровоостанавливающих препаратов Celox, которые мы направили в боевые подразделения. Также сотрудничаем с Lutsk Women's Club "Справжня". Девушки организовались и везут помощь в Харьков, где ее выдают семьям. Речь идет о детском питании, смесях для малышей, подгузниках", – рассказал Александр Кулаков.