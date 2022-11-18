За месяцы работы сотни спасенных: медики в Луганской области под обстрелами спасают жизнь бойцам

Военные медики круглосуточно работают на передовой, они спасают жизнь бойцов на поле боя и вывозят погибших армейцев, говорится в ТСН

На подступах к Луганщине дежурят под открытым небом, часто под обстрелами и сами становятся мишенью для вражеских атак.

Даже когда совсем рядом слышны разрывы от артиллерийских снарядов, медицинские машины стоят нерушимо. Медики на Луганском направлении хорошо знают, что в любой момент может появиться автомобиль с ранеными, где именно ждут эвакуационные бригады медиков знают все в подразделении.

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Среди дежурной бригады Елена, которая раньше помогала родиться новым украинцам. Женщина работала акушеркой в Харьковском роддоме, а теперь приходится забирать погибших с поля боя, делать все возможное, чтобы раненые выжили. “Мы спасаем! Это приятно, когда тебя вспоминают. Когда раненые излечиваются, вспоминают, помнят имя. Я их уже не помню, потому что их много везу», – говорит она.

Контузии и осколочные ранения наиболее часто ныне на фронте. Все из-за невероятного количества артиллерии, которой враг засыпает наши позиции, пытаюсь остановить наступление, рассказывает медик Сергей, только через три месяца на фронте спас десятки жизней. “Работал 10 лет, ремонтировал дороги. Началась война, надоело дома сидеть. Прятаться я не вижу смысла. Я лучше здесь помогу, чем дома прятаться. Вот вспомнил, что я отучился на медика, теперь здесь», – говорит мужчина.

Война объединила в этом медицинском подразделении людей из разных городов и разных профессий, но все они имеют единственное желание — спасти как можно больше солдат и чтобы наступил тот день, когда их медпомощь никому не будет нужной.

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