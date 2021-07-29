За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: били из тяжелого вооружения

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: били из тяжелого вооружения

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 28 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 29 июля.

Так, недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Южного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Каменки противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Южное враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра 29 июля с стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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