За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе: один военный ООС получил ранение

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
За прошедшие сутки, 11 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Об этом 12 февраля в утренней сводке сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, возле Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского враг 2 раза открывал огонь из стрелкового оружия.
В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Широкино русские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, что генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага все ближе к линии разграничения.
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