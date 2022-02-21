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За минувшие сутки боевики совершили 80 обстрелов позиций ООС: один украинский воин ранен

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За минувшие сутки боевики совершили 80 обстрелов позиций ООС: один украинский воин ранен

Associated Press

Враг стрелял почти по всей линии разграничения.

Пятые сутки продолжается обострение на передовой — за выходные Украина потеряла двух своих защитников, еще пятеро были ранены.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых из применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает в утренней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Шесть раз КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза АВДЕИВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды ГРАНИТНОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82мм.
  • Три раза СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Шесть раз ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза ОПЫТНОЕ – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды ПЕСКИ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза НОВОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • АРТЕМА – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза НОВОТОШКОВСКОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • ТАРАМЧУК – из артиллерии калибра 122 мм.
  • СТАРОМИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза СВЕТЛОДАРСК – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • ЗОЛОТОЕ – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды ЮЖНОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • НОВОТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза ТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • ПРИЧЧЕПИЛОВКУ — из артиллерии калибра 152 мм.
  • ПАВЛОПОЛЬ – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза БОЛОТЕНО – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
  • КРЫМСКОЕ — из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды ЛОПАСКИНО — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • НОВОГРИГОРЬЕВКУ – из станковых противотанковых гранатометов.
  • ТРУДОВСКОЕ — из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды МАРЬИНКУ — из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды КАЛИНОВОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды НОВОЗВАНОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды БОГДАНОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм.
  • ШУМЫ – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 82 мм.
  • НОВОЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм.
  • СТАРЫЙ АЙДАР — из минометов калибра 120 мм.
  • ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.
  • НОВУЮ МИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.
  • МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.
  • ЖЕЛЕЗНОЕ – из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды ТАЛАКОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • ПЕЩЕВИК — из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды ВОДЯНОЕ — из минометов калибра 120 мм.
  • КРАСНОГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
  • МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.
  • СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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