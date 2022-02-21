За минувшие сутки боевики совершили 80 обстрелов позиций ООС: один украинский воин ранен

За минувшие сутки боевики совершили 80 обстрелов позиций ООС: один украинский воин ранен

Враг стрелял почти по всей линии разграничения.

Пятые сутки продолжается обострение на передовой — за выходные Украина потеряла двух своих защитников, еще пятеро были ранены.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых из применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает в утренней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза АВДЕИВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды ГРАНИТНОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82мм.

Три раза СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза ОПЫТНОЕ – из минометов калибра 120 мм.

Дважды ПЕСКИ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза НОВОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

АРТЕМА – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза НОВОТОШКОВСКОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

ТАРАМЧУК – из артиллерии калибра 122 мм.

СТАРОМИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза СВЕТЛОДАРСК – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ЗОЛОТОЕ – из минометов калибра 120 мм.

Дважды ЮЖНОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

НОВОТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

Три раза ТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПРИЧЧЕПИЛОВКУ — из артиллерии калибра 152 мм.

ПАВЛОПОЛЬ – из минометов калибра 82 мм.

Три раза БОЛОТЕНО – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

КРЫМСКОЕ — из минометов калибра 82 мм.

Дважды ЛОПАСКИНО — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

НОВОГРИГОРЬЕВКУ – из станковых противотанковых гранатометов.

ТРУДОВСКОЕ — из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды МАРЬИНКУ — из минометов калибра 120 мм.

Дважды КАЛИНОВОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Дважды НОВОЗВАНОВКУ — из минометов калибра 120 мм.

Дважды БОГДАНОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм.

ШУМЫ – из минометов калибра 82 мм.

Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 82 мм.

НОВОЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм.

СТАРЫЙ АЙДАР — из минометов калибра 120 мм.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.

НОВУЮ МИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.

МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.

ЖЕЛЕЗНОЕ – из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды ТАЛАКОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПЕЩЕВИК — из минометов калибра 120 мм.

Дважды ВОДЯНОЕ — из минометов калибра 120 мм.

КРАСНОГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм.

МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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