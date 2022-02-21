За минувшие сутки боевики совершили 80 обстрелов позиций ООС: один украинский воин ранен

Враг стрелял почти по всей линии разграничения.
Пятые сутки продолжается обострение на передовой — за выходные Украина потеряла двух своих защитников, еще пятеро были ранены.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.
За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых из применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает в утренней сводке пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Шесть раз КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза АВДЕИВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды ГРАНИТНОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82мм.
- Три раза СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- Шесть раз ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза ОПЫТНОЕ – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды ПЕСКИ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза НОВОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Четыре раза СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- АРТЕМА – из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза НОВОТОШКОВСКОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- ТАРАМЧУК – из артиллерии калибра 122 мм.
- СТАРОМИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза СВЕТЛОДАРСК – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- ЗОЛОТОЕ – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды ЮЖНОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- НОВОТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза ТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- ПРИЧЧЕПИЛОВКУ — из артиллерии калибра 152 мм.
- ПАВЛОПОЛЬ – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза БОЛОТЕНО – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- КРЫМСКОЕ — из минометов калибра 82 мм.
- Дважды ЛОПАСКИНО — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- НОВОГРИГОРЬЕВКУ – из станковых противотанковых гранатометов.
- ТРУДОВСКОЕ — из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды МАРЬИНКУ — из минометов калибра 120 мм.
- Дважды КАЛИНОВОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды НОВОЗВАНОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
- Дважды БОГДАНОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм.
- ШУМЫ – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 82 мм.
- НОВОЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм.
- СТАРЫЙ АЙДАР — из минометов калибра 120 мм.
- ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.
- НОВУЮ МИХАЙЛОВКУ – из минометов калибра 120 мм.
- МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.
- ЖЕЛЕЗНОЕ – из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды ТАЛАКОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- ПЕЩЕВИК — из минометов калибра 120 мм.
- Дважды ВОДЯНОЕ — из минометов калибра 120 мм.
- КРАСНОГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
- МЕМРИК – из артиллерии калибра 152 мм.
- СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.
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