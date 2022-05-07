За минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли Харьков из систем залпового огня и артиллерии — ОВА

За минувшие сутки оккупанты трижды обстреляли Харьков из систем залпового огня и артиллерии — ОВА

Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

За минувшие сутки, 6 мая, российские захватчики произвели три обстрела Харькова из реактивной системы залпового огня и артиллерии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По Силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", — отметил он.

В 23:00 россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке.

Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.

Однако, по его словам, ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

"В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. Оккупанты могут уничтожить музей, где последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат памяти и наши ценности", — отметил Синегубов.

Напомним, оккупанты взорвали три автомобильных моста на Харьковщине, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

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