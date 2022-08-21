За минувшие сутки оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей

Российские захватчики продолжают убивать мирное население Украины и уничтожать гражданскую инфраструктуру.
За прошедшие сутки, 20 августа, российские оккупанты убили четырех гражданских лиц в Донецкой области, еще два человека ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения", — сообщил он.
Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, оккупанты всю ночь на 21 августа обстреливали Днепропетровскую область.
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