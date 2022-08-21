Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За минувшие сутки оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей

Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За минувшие сутки оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей

Фото: facebook/Павел Кириленко

Российские захватчики продолжают убивать мирное население Украины и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

За прошедшие сутки, 20 августа, российские оккупанты убили четырех гражданских лиц в Донецкой области, еще два человека ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения", — сообщил он.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты всю ночь на 21 августа обстреливали Днепропетровскую область.

Читайте также:

Над Днепропетровщиной точными выстрелами сбили четыре российские ракеты

Над Днепропетровщиной точными выстрелами сбили четыре российские ракеты

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация