За минувшие сутки россияне выпустили три ракеты по Львовщине – ОГА

Львовская область трижды за минувшие сутки испытывала ракетные удары.
Сирена трижды извещала о воздушной тревоге. Противовоздушная оборона справилась с вражескими российскими ракетами.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В двух случаях была угроза ракетного удара с акватории Черного моря. В третьем – из стратегической авиации России с юго-востока.
"Благодарю наших бойцов ПВО, которые удержали небо над Львовщиной и сохранили покой", — подчеркнул Козицкий.
Как сообщалось, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей. В частности, прилетело во Львов. Россияне выпустили шесть ракет по Львовской области, две сбила ПВО. Глава ОГА Максим Козицкий отметил, что "это был целенаправленный удар по цепочкам поставки".
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