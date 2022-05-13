За минувшие сутки российские оккупанты 31 раз обстреливали жилые массивы Луганской области: есть погибшие

Враг штурмует Горскую и Попаснянскую громады: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном.
В течение 12 мая российские оккупанты 31 раз открывали огонь в сторону жилых массивов Луганщины.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.
Семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске. Однако больше всего досталось Попаснянской и Горской гомадам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи.
Успеха по продвижению вперед они не имели, однако жилья разрушено множество – более 50 домов, 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевахе, 6 – в Тошковке, 4 – в Троицком и еще 9 по другим селам Попаснянской громады. Кроме того, днем спасатели ликвидировали возгорание угля в Лисичанске, отметил глава области.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Кабмин выделил более 43 млн гривен на содержание российских пленных
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге