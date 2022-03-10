"За минувшие сутки удалось спасти 60 тысяч наших граждан", — Зеленский

Людей удалось вывезти на свободную территорию Украины.

За прошедшие сутки, 9 марта, удалось эвакуировать 60 тысяч украинских граждан.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Вчера ежечасно поступала обновленная информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины. В общем, за вчерашние сутки, плюс еще те, кто не успел до ночи и продолжил эвакуацию утром, удалось спасти более 60 тысяч наших граждан", — отметил он.

По словам главы государства, об издевательствах, которые переживают украинские города и люди, он говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем, с президентом Франции Макроном.

"Также почувствовал в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция уже в скором времени станет в разы сильнее, а значит и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее", — резюмировал президент.

Напомним, что 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать население из городов, которые больше всего обстреливаются врагом.

ТСН.ua