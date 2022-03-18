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За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей оккупантов

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинская авиация продолжает наносить удары российским оккупантам.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности, 17 марта было уничтожено семь вражеских самолетов, один вертолет, три БПЛА и три крылатых ракеты.

"Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели: предварительно это истребитель и штурмовик врага. По колонам бронированной техники и автомобилям обеспечение российских оккупационных войск мощных ударов нанесла бомбовая и штурмовая авиация воздушных сил. Зенитные ракетные войска отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов. ПВО государства уничтожила три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет врага", — говорится в сообщении.

Отметим, украинские военные наносят врагу мощные удары. Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное.

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