Украинская авиация продолжает наносить удары российским оккупантам.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 14 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности, 17 марта было уничтожено семь вражеских самолетов, один вертолет, три БПЛА и три крылатых ракеты.

"Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели: предварительно это истребитель и штурмовик врага. По колонам бронированной техники и автомобилям обеспечение российских оккупационных войск мощных ударов нанесла бомбовая и штурмовая авиация воздушных сил. Зенитные ракетные войска отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов. ПВО государства уничтожила три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет врага", — говорится в сообщении.

Отметим, украинские военные наносят врагу мощные удары. Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное.

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