За неделю Армия дронов уничтожила рекордное количество позиций россиян — Федоров

Рекордное количество пораженных опорных пунктов россиян явилось результатом работы Армии дронов. Украинские операторы БПЛА уничтожили 335 вражеских позиций, что является абсолютным рекордом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"На прошлой неделе врагам не повезло с опорными пунктами", — отметил он.

Рекордное количество пораженных опорных пунктов россиян — результаты от Армии дронов Фото: Михаил Федоров

По его информации, операторы БПЛА уничтожили 335 позиций, что является абсолютным рекордом.

"Также среди пораженного — 83 боевых бронированных машин, 72 грузовика, 36 танков и сотни оккупантов", — добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Продолжаем системно усиливать силы обороны дронами. Больше беспилотников – более эффективные результаты.

Напомним, ВСУ уменьшили российскую армию еще на 880 человек. Об этом отчитывался Генштаб. Общие потери окупантов с начала великой войны 2022 года составляют 305 970 человек убитыми и ранеными.

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