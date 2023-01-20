За неделю до трагедии сняли квартиру на 7-м этаже: в Днепре погибла семья с полуторагодовалым сыном

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января погибла молодая семья. Анастасия Игнатенко, Дмитрий Гузь и их полуторагодовалый сын Макар поселились в доме за неделю до трагедии.

Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

Пара сняла квартиру на седьмом этаже в подъезде, которого больше нет. Семья переехала из оккупированного Токмака Запорожской области. Тело ребенка не нашли, только Анастасии и Дмитрия.

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Погибшая Анастасия Игнатенко была мастером спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины. Известна также как тренер и судья национальной категории по спортивной акробатике.

"Анастасия восемь лет работала тренером в днепровском клубе "Виват". Имела огромный потенциал, поскольку никогда не останавливалась на достигнутом и всегда стремилась к развитию и пониманию сути вещей. Сочувствуем родным! Большая потеря", — сообщили в комитете.

Напомним, в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибла почти вся семья Фигурных. Из семи находившихся в квартире родственников спасти удалось только одну женщину.

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