За неделю мобилизации из РФ сбежали больше россиян, чем напали на Украину в феврале

Большинство бегущих из РФ за границу — образованные и обеспеченные мужчины, говорят в британской разведке.

За первые семь дней с начала объявления в России "частичной" мобилизации из РФ уехало больше людей, чем было задействовано до полномасштабного вторжения в Украину в феврале этого года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в "Твиттере".

"За семь дней после того, как президент Путин объявил о "частичной" мобилизации, произошел значительный отток россиян, которые стремились избежать призыва. Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают размер общих сил для вторжения (в Украину – ред.), которые Россия отправила в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подавляющее большинство тех, кто пытается бежать из России, — обеспеченные и хорошо образованные мужчины.

"В сочетании с мобилизующими резервистами внутренние экономические последствия от уменьшения количества рабочих рук и ускорения "утечки мозгов", вероятно, будут становиться все более существенными" — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России "частичную" мобилизацию. Всего было заявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

Читайте также: