За неделю РФ оккупировала населенные пункты в трех областях: BILD шокировало цифрой

Наступление России.

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Армия РФ начала летнее пришествие. Только за неделю россияне смогли оккупировать 18 украинских населенных пунктов, захватив почти 200 квадратных километров территории.

Об этом говорится в материале BILD.

Издание отмечает, что наиболее активно войска Российской Федерации продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

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В Сумской области россияне от 23 мая оккупированы Владимировка, Беловоды и Локня. В Харьковской области страна-агрессорка захватила село Строевка. На Донетчине за последнюю неделю под контроль захватчиков перешли села Редкодуб, Заря, Романовка, Правдовка, Гнатовка, Малиновка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатыр, Вильне Поле, Зеленое Поле и Новоселка.

BILD отмечает, что "особо трудная ситуация" сложилась в Сумской области, где российские войска перешли в наступление после приказа диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны".

"Украина не в состоянии остановить это продвижение. Хотя этого и не должно было произойти. Это не те цели, которые трудно оборонять. Там нет большого количества танков или бронетранспортеров, только обычные автомобили, мотоциклы, стрелковое оружие и беспилотники", - говорится в материале.

Впрочем, преимущество России в пехоте оказывает все большее влияние на поле боя. Оккупанты атакуют украинские позиции практически по всему 500-километровому фронту, добавляют в BILD.

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"На юге они находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре - в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере - в километре от Харькова", - констатирует немецкое издание.

Наступление РФ

Главком Александр Сырский заявляет, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия. Вместе с тем на фронте в мае оккупанты понесли потери в живой силе - более 34 тысяч человек.

Тем временем угроза наступления на Харьковскую область отсутствует. На северном направлении Армия агрессорки России действует небольшими штурмовыми группами. Признаков подготовки россиянами полномасштабного наступления нет.

Между тем, всей линии направления к админгранице Днепропетровской области армия РФ ежедневно насыщает свои подразделения резервами и ведет непрерывную штурмовую работу. Оборонительные линии в лесополосах отсутствуют, а потому фронт движется от села к селу.

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По информации DeepState, россияне вплотную подошли к Юнаковке в Сумской области. Ситуация имеет неутешительные перспективы. В регионе в "серой зоне" находятся Водологи, Владимировка и Константиновка.