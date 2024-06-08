За неделю РФ применила рекордное количество КАБов: Коваленко указал на опасную тенденцию

Эксперт не исключает, что в июне оккупанты установят новый рекорд по применению КАБов.
За первую неделю июня российские оккупанты применили почти 1 тыс КАБов.
Такую цифру озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его информации, в основном россияне применяли авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) модификаций:
- ФАБ-250/500/1500, РБК-250/500/1500, ОДАБ-500/1500. В меньшей степени применялись БЕТАБ-500 и УМПБ Д-30СН.
Основные эпицентры применения:
- Волчанск,
- Часов Яр,
- Покровской направление,
- Кураховское направление.
Коваленко не исключает, что в июне оккупанты установят новый рекорд по применению КАБов.
"Это обусловлено растущими возможностями по массовому производству УМПК и довольно серьёзному объёму запасов авиационных бомб разных модификаций, оставшихся России по наследству от СССР", – подытожил эксперт.
Ранее аналитики ISW рассказали, как Украина может прекратить российские террористические бомбардировки авиабомбами.
Также эксперт по авиации назвал, что нужно для защиты Харькова от КАБов и баллистических ракет.
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