За неделю враг применил почти 900 авиабомб и более 300 "шахедов" — Зеленский

Враг в очередной раз обстрелял авиабомбами Запорожье. В результате атаки были повреждены жилые дома, в том числе в одном из них разрушен подъезд. Также пострадала городская инфраструктура и железная дорога.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В общей сложности были ранены 13 человек, двоих удалось спасти из-под завалов. Я благодарю всех служб, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов", — рассказал он.

Президент отметил, что в течение этой недели российская армия использовала около 900 авиационных бомб, более 300 дронов "шахед" и более 40 ракет. Он подчеркнул, что у этого российского террора нет пауз, и его можно остановить только из-за единства мира, поддерживая Украину и оказывая давление на Россию за войну.

За неделю враг применил почти 900 авиационных бомб и более 300 «шахедов»

Напомним, 29 сентября Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье, повредив станцию и пассажирский поезд. По состоянию на 11:05, количество пострадавших в Запорожье выросло до 14, среди которых несовершеннолетний.

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