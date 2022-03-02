"За неделю зажали экономику в тиски": Кулеба обсудил с ЕС и США новые санкции против РФ

"За неделю зажали экономику в тиски": Кулеба обсудил с ЕС и США новые санкции против РФ

Западные страны готовы ввести новые ограничения для страны-агрессора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с западными партнерами новые санкции в отношении Российской Федерации, вторгшейся на территорию нашей страны.

Как рассказал глава МИД на брифинге, он надеется, что это остановит "агрессивное безумие" президента страны-оккупанта Владимира Путина.

"Всего за неделю нам успешно удалось зажать российскую экономику в тиски. Она сопротивляется, но мы не останавливаемся. И прямо сегодня я говорил с нашими партнерами в ЕС и США о том, какие еще санкции мы ожидаем, какие еще санкции нужно ввести, чтобы спасти мир от агрессивного безумия президента Путина", - заявил Дмитрий Кулеба.

❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы ❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по противодействию вооруженной агрессии России против Украины Опубликовано Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: