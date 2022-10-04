За несколько дней до поражения Путина Лукашенко может перейти на сторону Украины – Пионтковский

Политолог убежден, что Александр Лукашенко не будет объявлять мобилизацию в Беларуси, а будет "петлять", как и все последние 25 лет.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может перейти на сторону Украины за несколько дней до поражения российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение российский политолог и публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью "Радио НВ".

Пионтковский отметил, что Лукашенко не будет объявлять мобилизацию в Беларуси, а будет "петлять", как и все последние 25 лет.

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По словам политолога, белорусский диктатор очень боится, что Путин в любой момент может его убить "и поэтому он играет в отчаянную игру".

"Ему пришлось согласиться на введение российских войск, но белорусов он никогда не отправит (воевать в Украину – ред.), и мобилизацию не проведет, поскольку он прекрасно знает настроения, прежде всего белорусских военных. Еще в начале войны он получил социологию, которая говорит:" 80% военнослужащих Беларуси категорически против участия в этой войне", — пояснил Пионтковский.

В то же время, по его словам, Лукашенко не смог помешать приходу российских войск в Беларусь.

"И я думаю, это вызовет большое социальное недовольство в Беларуси, поскольку это те же войска, наверное, что совершали "подвиги" в Буче и Ирпене. И белорусы, конечно, не хотят видеть этих бандитов на своей территории", — отметил политолог.

Пионтковский спрогнозировал, что Лукашенко "пропетляет до последнего момента и за два дня до полного поражения Путина он может даже перейти на сторону Украины" — так же, как во время Второй мировой войны, несколько латиноамериканских государств объявили войну Германии 29 апреля за день до самоубийства Гитлера.

"За день до самоубийства Путина, Лукашенко, возможно, объявит ему войну. Ранее он не успеет, но и не позже. Он не хочет быть на скамье подсудимых в процессе над главными военными преступниками. Он даже хочет получить орден победы", — подытожил политолог.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил то, что его страна участвует в так называемой специальной военной операции. Однако Лукашенко подчеркнул, что во время боевых действий они "никого не убивают".

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