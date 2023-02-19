"За несколько минут вернем в каменный век": в России заговорили об уничтожении Польши

После того, как у России не получилось взять Киев за три дня, пропагандисты приступили к другим прогнозам.

У российских пропагандистов появились новые планы – теперь они мечтают через час "поставить Польшу на колени". По их словам, благодаря оружию, которое есть в России, сделать это можно в считанные минуты.

Об этом один из "экспертов" заявил в эфире одной из пропагандистских программ.

"Польшу можно поставить на колени в час, вернув ее в каменный век. 60 стратегических объектов могут быть уничтожены через 20 минут — и Польши нет, там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все — она вернется в каменный век. И для этого не нужно вводить войска", — заявил пропагандист.

Он заявил, "чтобы танки шли на Варшаву", России даже не придется прилагать усилия.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев в одном из эфиров внезапно заговорил по-украински. В этот раз он продолжал сравнить Украину с "нацистской" Германией.

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