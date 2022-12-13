"За ним шли просто безусловно": на Прикарпатье попрощались с офицером-пластуном

В Ивано-Франковске прощались с защитниками 78-го батальона терробороны, защищавшими Украину от рашистов в Запорожье. Четверо солдат и офицер – Назарий Лугарев. 32-летний мужчина был ветераном АТО, но в родном городе его прежде знали, как руководителя ивано-франковского пласта с 20-летним стажем, который последние 4 года возглавлял городскую ячейку, говорится в ТСН.

Траурное шествие движется к памятнику пластунам, не сломившим своих присяг. Именно здесь друзья прощаются со своим Лу, Вертихвостом – традиционным пластунским – "СКОБ" и поют песни "Лесных чертей" – курень Назара.

Жене и сыну погибшего станичного вручают "Железный крест" — высшую награду пластунов, которую можно получить только посмертно. За всю историю украинского скаутства таких орденов было всего 120, в том числе у проводника ОУН Степана Бандеры и вот теперь у Назария.

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Именно пластунская военная подготовка "Лесных Чертов" подготовила Назара к военной службе, говорят друзья. В курене юношей учат выживанию в дикой природе — добывать огонь без спичек, строить палатки из веток, ходить в изнурительные походы. После школы Назар пошел в армию, а когда Россия в 2014-м развязала войну – попал на фронт.

“Он был оплот гражданской жизни в военной службе. Лично я знаю нескольких людей, морально не выдерживавших этого. Таких людей мы отправляли на разговор к нему. И они уходили оттуда уже свежими. Он мог зарядить человека буквально через пару секунд”, — убеждают друзья.

Назар не сомневался: большой войны Украине не избежать. Через час после того как российские бомбы упали на ивано-франковский аэродром, он записался в терробороны. На войне парень получил позывной "Философ" – за свое уникальное умение говорить и внушать надежду, что все будет хорошо. Вспоминают его даже на кладбище друзья улыбаются.

"Он был, как мы шутили с ребятами, образцовым сержантом. За ним все тянулись. Он мог убедить кого-либо в чем-либо. За ним шли, шли просто безусловно – то есть шел Назар, за ним ребята. Не спрашивая, куда, что их там ждет, потому что они знали, что он не заведет их в какую-то непонятность”, — рассказывают собратья.

Погиб Назар в результате минометного обстрела рашистами под Гуляйполем, вместе с двумя своими солдатами из Ивано-Франковска. Всех героев похоронят с воинскими почестями на городском кладбище.

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