За ночь 170 снарядов по Никопольскому району: Резниченко рассказал о последствиях массированных обстрелов РФ (фото)

Российские оккупационные войска совершили пять ударов за ночь на 25 сентября по Днепропетровщине.

Под огнем оккупантов оказались три громады Никопольского района. В результате обстрелов повреждены дома и электроподстанция, тысячи семей остались без света. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Пять ударов за ночь... Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем громадам Никопольского района — Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой. Предварительно, обошлось без погибших и раненых", — рассказал чиновник.

В результате обстрелов РФ в Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.

В Марганце от атак россиян тоже повреждены сети. Электричество исчезло почти в 3000 семей. В Красногригорьевской громаде россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

"Повсюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня. В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", — подытожил он.

Напомним, на днях Россия ударила по Днепропетровщине, повреждено более 20 многоэтажек (фото).

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