За ночь 40 снарядов по Никополю: Резниченко рассказал о последствиях массированных обстрелов РФ (фото разрушений)

Российские войска всю ночь на 16 октября из "Градов" и тяжелой артиллерии массированно обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты эту ночь били по Никопольской и Марганецкой громадам. В Никополь, которому досталось больше всего, только за эту ночь прилетели более 40 российских снарядов.

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В результате обстрела Никополя ранен 47-летний мужчина. В результате атаки РФ вспыхнули несколько пожаров. К счастью, сотрудники ГСЧС их уже обуздали.

"В городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети", — рассказал Валентин Резниченко.

Что касается Марганецкой громады, там обошлось без пострадавших. В других районах, несмотря на сигналы воздушной тревоги, было спокойно.

Обстрелы Никополя

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Днепропетровщину, в частности Никополь. В мирном городе уже разрушены многие многоэтажки. Только за минувшие сутки россияне трижды обстреливали город.

Во время утренней атаки на Никополь 15 октября, по данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, пострадали пять человек.

Днем ранее во время обстрела трех громад области глава ОВА Валентин Резниенко сообщал о двух пострадавших людях.

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