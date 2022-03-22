За ночь российские оккупанты обстреляли Харьков более 80 раз: какие районы пострадали

За ночь российские оккупанты обстреляли Харьков более 80 раз: какие районы пострадали

Власти постараются организовать гуманитарный коридор в город Изюм, где сложилась критическая ситуация.

В Харькове за ночь зафиксировано более 80 обстрелов. Оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 22 марта в эфире информационного марафона.

"Мы зафиксировали 84. Пострадали районы Салтовки, Даниловки, Холодной Горы, район ХТЗ, также активность врага была в Дергачах, Циркунах и на Чугуевском направлении", — сказал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что на Чугуевском направлении сегодня утром был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат российских захватчиков. Кроме того, Синегубов сообщил, что власти будут пытаться организовать гуманитарный коридор в город Изюм, где сложилась критическая ситуация.

В то же время, по данным МВД в Харькове в результате вражеских обстрелов разрушена почти тысяча гражданских объектов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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