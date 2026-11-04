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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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За обычную фотографию или репост можно сесть на 12 лет: Минобороны предупредило украинцев

Обычные фото, видео или даже репост в соцсетях могут обернуться уголовной ответственностью.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Социальные сети (иллюстративное фото)

Социальные сети (иллюстративное фото) / © pexels.com

В Украине во время военного положения запрещено распространять чувствительную информацию о расположении военных, перемещении техники и работе противовоздушной обороны. Даже обычная фотография или видео в соцсетях могут помочь врагу установить место нахождения украинских защитников. За нарушение предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, разъяснив, какую информацию нельзя публиковать и какая ответственность грозит нарушителям.

В ведомстве подчеркивают, что во время войны даже неосторожное сообщение с геолокацией может создать угрозу для военнослужащих и гражданских.

Что запрещено публиковать в соцсетях

В соответствии с законодательством и приказом главнокомандующего ВСУ №73, ограничения касаются информации, которая может раскрыть врагу расположение и действия Сил обороны.

В частности, запрещено несанкционированно распространять:

  • Место расположения воинских частей и подразделений — адреса, координаты, геолокации и ориентиры.

  • Данные о перемещении военных — маршруты, направления движения, время прибытия или выезда, места сбора.

  • Фото и видео военных объектов — штабов, казарм, блокпостов, укреплений и других оборонных сооружений.

  • Информация о военной технике и вооружении — их количество, расположение, перемещение, в частности систем ПВО и артиллерии.

  • Последствия ударов по военным объектам — места попадания, повреждения техники и результаты работы противовоздушной обороны.

  • Детали, позволяющие определить местонахождение военных — дорожные знаки, названия улиц, характерные здания, панорамы местности и геометки.

В Минобороны объясняют, что даже без указания адреса противник может установить местонахождение военного объекта, сопоставив детали на фото или видео.

Особенно опасны публикации в режиме реального времени, поскольку они могут помочь врагу скорректировать удары.

Какое наказание грозит за распространение информации

За несанкционированное разглашение сведений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины.

В зависимости от характера нарушения наказание может составлять:

  • От 3 до 5 лет заключения — за незаконное распространение информации о направлении или перемещении оружия и боеприпасов в Украину или на ее территорию.

  • От 5 до 8 лет — за разглашение данных о движении или расположении украинских военных формирований, если их можно идентифицировать на местности.

  • От 8 до 12 лет — если соответствующие действия предприняты по предварительному сговору, по корыстным мотивам, для передачи информации агрессору или если они повлекли тяжкие последствия, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.

В министерстве подчеркивают: для наступления уголовной ответственности не обязательно доказывать, что обнародованные сведения фактически попали к врагу. При этом должны быть установлены предусмотренные законом признаки уголовного правонарушения.

Можно ли пересылать информацию из Telegram и других соцсетей

Запрет распространяется не только на публичные сообщения в Facebook, Instagram, TikTok или Telegram, но и на сообщения в групповых и приватных чатах, мессенджерах и других каналах коммуникации.

То, что определенная информация уже опубликована в Интернете, не означает, что ее можно безопасно и законно распространять повторно.

Поэтому в Минобороны советуют не копировать и не пересылать непроверенные материалы о военных объектах, даже если они уже получили огласку.

Ориентироваться необходимо на официальные уведомления Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, СБУ и других уполномоченных государственных органов.

В ведомстве отмечают, что соблюдение информационной безопасности является важной составляющей защиты украинских военных и гражданского населения.

Военное положение в Украине — когда было введено и продлено

Напомним, из-за полномасштабного российского вторжения военное положение в Украине было введено 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. После этого Зеленский неоднократно продлевал действие военного положения и мобилизации на 90 дней. В частности это произошло в июле 2026 года – тогда действие военного положения и мобилизации было продлено до 31 октября 2026 года.

На пленарном заседании 26 октября Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине. Соответствующий законопроект ранее внес президент Владимир Зеленский. Следовательно, военное положение продлится с 05:30 31 октября 2026 до 29 января 2027 года.

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