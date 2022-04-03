"За очередную Чернобаевку": Арестовичу присвоили звание подполковника (фото)

Украинцы поздравили советника президента.
Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему присвоили воинское звание подполковника.
Об этом он 3 апреля написал у себя в Facebook.
"...стоило на несколько дней отлучиться.)" — пошутил Арестович.
В комментариях к публикации украинцы бросились поздравлять советника президента, которого называют "главным успокаивающим" во время войны.
"Это за очередную Чернобаевку?", "Все-таки поняли в какую командировку ездил Арестович?", "Я думал, что уже давно Генерал", "Поздравляю! Вы это заслужили по праву ", — написали пользователи под фото.
Напомним, что Арестович показал свое забавное детское фото, сделанное в 1982 году, когда ему было 7 лет. "Когда начал успокаивать всех еще в 1982 году, а дошло до них только сейчас", – написал он.
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