"За очередную Чернобаевку": Арестовичу присвоили звание подполковника (фото)

Украинцы поздравили советника президента.

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему присвоили воинское звание подполковника.

Об этом он 3 апреля написал у себя в Facebook.

"...стоило на несколько дней отлучиться.)" — пошутил Арестович.

В комментариях к публикации украинцы бросились поздравлять советника президента, которого называют "главным успокаивающим" во время войны.

"Это за очередную Чернобаевку?", "Все-таки поняли в какую командировку ездил Арестович?", "Я думал, что уже давно Генерал", "Поздравляю! Вы это заслужили по праву ", — написали пользователи под фото.

Напомним, что Арестович показал свое забавное детское фото, сделанное в 1982 году, когда ему было 7 лет. "Когда начал успокаивать всех еще в 1982 году, а дошло до них только сейчас", – написал он.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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