За один обстрел россияне уничтожили в поселке близ Херсона больницу, школу и церковь

Больница, школа, церковь – это привычные цели для русских артиллеристов. На этот раз окупантам ударили сразу по трем зданиям в поселке Степановка, вблизи Херсона, говорится в ТСН.

На месте попадания вокруг воронки от российского снаряда иссечены осколками дерева и большое бурое пятно на асфальте — здесь погибла проходившая мимо женщина.

Снаряд лег прямо у входа в медицинское учреждение, повредил стену здания и выбил стекла. В этом месте лечатся пожилые люди. "Мы же не можем бегать, сидим, мы немощные люди, калечки, старики, мы даже не можем на пол лечь", — говорят пациенты.

Несмотря на опасность, старики предпочитают оставаться здесь, где, вдруг, обязательно помогут и утешат.

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Не бросают свою работу и учителя местной школы. Правда сейчас вместо проверки тетрадей, проверяют, остались ли целые оконные рамы. "Убираем, сейчас будем закрывать окна с помощью пленки, люди помогают, пришло все село помогать", — рассказывают они.

Снаряд рашистов прилетел четко в крышу школы и пробил ее насквозь. В то время в здании находились люди. Школа работает только дистанционно, да и ребят много выехали из зоны боевых действий. "Здоровый человек такого не может сделать с мирным населением, это однозначно", – говорит учительница.

Такого же мнения и прихожане местного храма, которому тоже хорошо досталось. Священник ведет службу за упокой в избитом осколками храме. Окна выбиты, потолок иссечен, но иконы и вся церковная утварь – уцелели.

Полагать, что же именно прилетело и повлекло за собой такие разрушения, особого смысла нет, расстояние до россиян настолько мало, что получить могут чем угодно. "Здесь все достает, тут же через Днепр перелетело и все, это 5-7 км, это и минометы, и ствольная артиллерия, и РСЗО утром было прилетело", — говорят местные.

Люди пришли убрать церковь и территорию вокруг. Постоянно грохот от собранного разбитого стекла, перебивает канонада фронта, что совсем недалеко.

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