За одну ночь из села выехали все: села Черниговщины после обстрелов превращаются в призраки

Люди из граничащих с Россией пытаются бежать вглубь страны, потому что россияне просто жгут их дома.

Обломки российских ракет семья Оксаны не заметила в куче посуды и прихватила с собой, когда переезжала в более отдаленное село из своей Каменской Слободы, в десяти километрах от российской границы.

Вячеслав с Оксаной уже второй раз свою жизнь начинают с нуля. В 2016 году на Черниговщину к родственникам сбежали из родного Алчевска. «Там просидели два года под обстрелами и снова у нас прилет, нас как тряхнуло. Что делать там в Алчевске с нажившими? Все бросили. В Каменце нажили и все бросили и снова… Я скоро сойду с ума», — говорит женщина.

Во время последнего интенсивного обстрела Каменской Слободы, рассказывает мужчина, двое суток просидели в погребе. Тогда было более шести десятков прилетов. А когда поднялись на гору, свою хату увидели без окон. Соседям повезло меньше – уничтожены дома и убит скот. Так что большинство жителей уехали в один момент.

Сюда же переехал и их сосед Василий. Говорит, по привычке до сих пор спит одетым, а днем старается не отходить далеко от погреба. «Обстрелы ежедневно из мимо пушек, что на нас, нервы не выдержали», — говорит мужчина.

Черниговщина имеет 225 километров общего предела с Россией. Российские войска не дают людям жизни и после деоккупации региона.

Села Черниговщины, которые вблизи российской границы обстреливают постоянно, люди не вылезают из погребов. Некоторые села после очередных обстрелов опустели, за одну ночь из села уехали все.

Свою кормилицу Малютку – это первое, что забрала Ольга, при переезде из родных Мхов. Жизнь от обстрела до обстрела – женщина не выдержала, уже когда начали пылать в деревне дома. «Летает беспилотник и тогда бомбят, три раза бомбы и четвертый уже и дома погорели», — говорит женщина.

Обязательной эвакуации для жителей пограничных сел нет, но старосты более отдаленных от границы населенных пунктов – учитывают пустые дома. Люди в большинстве своем решаются на переезд недалеко от дома.

Только в Семеновской общине, где плотность населения самая низкая по стране — в соседние деревни переехало до тысячи человек. Но от артиллерийских обстрелов страдают не только люди, но и экономика. «К нам не хотят ехать за продукцией нашей, потому что боятся, потому что здесь стреляют, не хотят ехать выполнять какие-то работы, дорожные или еще какие-то. Вот у нас закрылся банк на прошлой неделе с формулировкой, что здесь опасно… Там три рабочих месяца, там три и все это так снежным комом накатывается в негатив проживания на границе», — говорит глава Семеновской общины Сергей Деденко.

Соседняя Новгород Северская община практически вся в 40 километровой пограничной зоне. Глава общины говорит, что россияне обстрелами не дают забыть о них.

Оксана с Вячеславом, те для которых это уже второй переезд за войну, еще живут на узлах, вещи не разбирают. Сначала нужно успеть к холодам подготовить дом.

Интенсивность обстрелов приграничья, говорят военные, время от времени меняется, но угроза сохраняется. «Группировки враждебные не увеличиваются в количестве, они остаются примерно такими же, но они не являются наступательными, не являются ударными группировками. Они в таком виде только для обороны их государственной границы», — убеждает офицерша службы по связям с общественностью ОК «Север» Светлана Кхалимоненко.

Переселенцы на севере Черниговщины безгранично верят в украинскую армию и убеждены, что весной будут засаживать собственные огороды.

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