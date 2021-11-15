За период перемирия количество пленных в ОРДЛО увеличилось более чем на полсотни — Денисова

За период перемирия количество пленных в ОРДЛО увеличилось более чем на полсотни — Денисова

По словам омбудсменки, сколько на самом деле украинцев незаконно удерживаются в ОРДЛО, неизвестно.

За период перемирия, установленного в Донбассе от 27 июля 2020 года, количество незаконно задержанных граждан увеличилось на 70 человек.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в проекте "Специальный репортаж" на телеканале "Дом".

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Она уточнила, что в местах несвободы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей находится 301 гражданин Украины, из них – 30 женщин. В списке пропавших без вести – 258 человек. "Со времени всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения, которое действует с 27 июля 2020 года, количество незаконно задержанных граждан Украины увеличилось на 70 человек", — сказала Денисова.

По ее словам, сколько на самом деле украинцев незаконно содержатся там, неизвестно.

"Но мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем у нас нет связи. Мы считаем, что они там находятся. однажды подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз — не подтвердят", — отметила Денисова.

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