За период перемирия количество пленных в ОРДЛО увеличилось более чем на полсотни — Денисова

По словам омбудсменки, сколько на самом деле украинцев незаконно удерживаются в ОРДЛО, неизвестно.
За период перемирия, установленного в Донбассе от 27 июля 2020 года, количество незаконно задержанных граждан увеличилось на 70 человек.
Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в проекте "Специальный репортаж" на телеканале "Дом".
Она уточнила, что в местах несвободы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей находится 301 гражданин Украины, из них – 30 женщин. В списке пропавших без вести – 258 человек. "Со времени всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения, которое действует с 27 июля 2020 года, количество незаконно задержанных граждан Украины увеличилось на 70 человек", — сказала Денисова.
По ее словам, сколько на самом деле украинцев незаконно содержатся там, неизвестно.
"Но мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем у нас нет связи. Мы считаем, что они там находятся. однажды подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз — не подтвердят", — отметила Денисова.
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