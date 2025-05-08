За первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударила по прифронтовым районам - военный обозреватель

Российские военные / © Associated Press

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Стартовало путинское " перемирие " на 3 суток.

Об этом информирует 8 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

“Надеюсь, ошибки предыдущего "перемирия" будут учтены и враг больше не будет занимать "серачок" и не будет накапливаться спокойно, прикрываясь "перемирием", — говорится в его сообщении в социальных сетях.

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За первые 7 минут "перемирие" оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и ЛБЗ.

Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться.

"Покровское, торецкое, часиверское, константиновское, сумское, курское, белгородское, купянское и лиманское направления — нигде ожидаемо нет тишины. Потому что болотные мразоты всегда врут", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в ВСУ прокомментировали инициативу Путина .

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Во время "прошлого перемирия" на фронте изменений практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.