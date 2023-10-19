"За полчаса развалили группу в хлам": пограничник об ожесточенном бое с оккупантами (видео)

Пограничник Иван с позывным "Мажор" рассказал, как вместе с побратимами уничтожил штурмовую группу хорошо снаряженных оккупантов на Донецком направлении.

Некоторые фрагменты боя он снял на видео, опубликованном украинским журналистом Юрием Бутусовым.

С помощью гранатомета Иван отогнал вражеский танк, ликвидировал российского инструктора на псевдо "Золотой" и забросал оккупантов гранатами.

Пограничник Иван с позывным "Мажор"

"Когда начались активные боевые действия, я услышал крики россиян и стал забрасывать их гранатами. Они что-то отвечали, потом у них настроение пропало. За первые полчаса боя мы развалили первую группу в хлам: из 7 человек 6 оккупантов – "200", еще одного взяли в плен. Ему оказали медицинскую помощь", – говорит Иван.

Позиции наших бойцов были удержаны. Пленный оккупант был удивлен, что с ним говорят по-русски.

"Он был в мультиках, мы нашли их активные наушники, очки от осколков, перчатки. Этот человек знал, куда шел. Они шли очень слаженно. Но что-то у них пошло не так, и они начали друг друга бросать. Потому что он даже кричал "Золотой, Золотой", этот отходил и его не забрал", – рассказывает о пленном наш защитник.

Россиянин был напуган кремлевской пропагандой и умолял, чтобы его не убивали. Хотя наши бойцы наоборот – рисковали жизнью, чтобы вытянуть его с позиций для пополнения обменного фонда.

"Взяли носилки, и через позиции, под обстрелами, рисковали своей жизнью ради его жизни. Он был очень удивлен нашей работой", – добавил пограничник.