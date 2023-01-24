За полчаса боя украинские военные уничтожили три российских вертолета

В ночь на 24 января на восточном направлении украинские защитники уничтожили три российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В командовании отмечают, что зенитные ракетные войска уничтожили вражеские вертолеты за полчаса противовоздушного боя.

"За пол часа противовоздушного боя — с 00.00 до 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 января, украинские защитники ликвидировали два вражеских самолета и два танка. Кроме того, уничтожены еще 690 кафиров армии РФ. В общей сложности за 11 месяцев войны потери РФ перевалили за 122 тысячи.

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