За полгода изготовила в десять раз больше, чем за 2022 год: Украина нарастила производство боеприпасов

Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощности производства оружия и объединения усилий.
Отечественному оборонно-промышленному комплексу (ОПК) удалось нарастить темпы производства боеприпасов, однако он все еще остается не достаточным для удовлетворения потребностей войск.
Об этом рассказал министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica.
"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", — отметил министр, добавив, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия скорее получила нужные ресурсы.
Камышин уверен, что Украина сегодня может предложить лучшие условия для сотрудничества международным производителям оружия и боеприпасов. По его словам, крупные производители оружия открывают здесь собственные заводы, несмотря на активные боевые действия.
Как сообщил ранее военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.ua, кассетные боеприпасы существенно увеличивают производственные мощности ВСУ, тем самым они уменьшают нагрузку на артиллерию и увеличивают ее эффективность.
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