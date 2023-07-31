За полгода изготовила в десять раз больше, чем за 2022 год: Украина нарастила производство боеприпасов

Отечественному оборонно-промышленному комплексу (ОПК) удалось нарастить темпы производства боеприпасов, однако он все еще остается не достаточным для удовлетворения потребностей войск.

Об этом рассказал министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica.

Также читайте Украинский военный феномен — Маляр об успехах контрнаступления ВСУ

"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", — отметил министр, добавив, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия скорее получила нужные ресурсы.

Камышин уверен, что Украина сегодня может предложить лучшие условия для сотрудничества международным производителям оружия и боеприпасов. По его словам, крупные производители оружия открывают здесь собственные заводы, несмотря на активные боевые действия.

Как сообщил ранее военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.ua, кассетные боеприпасы существенно увеличивают производственные мощности ВСУ, тем самым они уменьшают нагрузку на артиллерию и увеличивают ее эффективность.

Читайте также: