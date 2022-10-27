Максимум был завезен перед вторжением РФ в Украину со стороны РБ, в феврале – 26 769 тонн (951 вагон).

За полгода в Беларусь было завезено более 37 тысяч тонн боеприпасов

Канал @belzhd_live опубликовал данные о количестве ввезенных боеприпасов в Беларусь за февраль-август 2022 года. Из них следует, что за 6 месяцев в Беларусь из РФ железнодорожным транспортом было ввезено 37 267 "учтенных" тонн боеприпасов (это 1390 вагонов).

Максимум был завезен перед вторжением РФ в Украину со стороны РБ, в феврале – 26 769 тонн (951 вагон).

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Основные станции разгрузки боеприпасов на Белорусской железной дороге были следующие:

станция Речица;

станция Хойники;

станция Новобелицкая;

станция Добруш;

станция Ельск;

станция Козенки;

станция Центролит;

станция Лида;

станция Барановичи-Центральные;

станция Барановичи-Полесские;

станция Лунинец;

станция Заслоново;

станция Озерище;

станция Осиповичи-1;

станция Придвинская;

станция Брест-Восточный.

Напомним, российская армия снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. Громов заверил, что Чернобыльская зона сейчас надежно закрыта, другие границы страны тоже хорошо охраняются.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что у Беларуси пока нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для повторного наступления на Украину, но проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Беларусь не нападет - данные британской разведки

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