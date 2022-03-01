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За последние 6 дней войны в Украину вернулись 80 тысяч человек

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Это в основном мужчины.

В Украину из-за границы вернулись 80 тысяч человек, и подавляющее большинство вернувшихся в Украину граждан после 24 февраля — мужчины.

Такие цифры приводит Госпогранслужба.

"Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны", — отметили в ведомстве.

Напомним, что в первые дни войны, например, в Ровно местные жители активно вступают в ряды терробороны. Под центром комплектования были огромные очереди. То же самое происходило и в других украинских городах.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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