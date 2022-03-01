За последние 6 дней войны в Украину вернулись 80 тысяч человек

За последние 6 дней войны в Украину вернулись 80 тысяч человек

Это в основном мужчины.

В Украину из-за границы вернулись 80 тысяч человек, и подавляющее большинство вернувшихся в Украину граждан после 24 февраля — мужчины.

Такие цифры приводит Госпогранслужба.

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"Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны", — отметили в ведомстве.

Напомним, что в первые дни войны, например, в Ровно местные жители активно вступают в ряды терробороны. Под центром комплектования были огромные очереди. То же самое происходило и в других украинских городах.