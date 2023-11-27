За последние недели Россия понесла наибольшие потери с начала войны — британская разведка

За последний месяц потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным ведомства, эти потери российских окупантов являются результатом наступления на Авдеевку Донецкой области. Британская разведка приводит данные украинского Генштаба, согласно которым в ноябре среднесуточные потери войск РФ составляют 931 человек в сутки.

Перед этим российская оккупационная армия несла наибольшие потери в марте 2023 года со средним показателем 776 погибших оккупантов в сутки – в разгар боев за Бахмут Донецкой области.

По данным Генштаба, ВСУ в течение суток 26 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 750 российских оккупантов, а также нанесли им потери в вооружении и военной технике.

Как пишут западные СМИ, Россия переместила стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину из-за значительных потерь. Похоже, президенту РФ Владимиру Путину не осталось другого выбора, как ослабить Калининградскую оборону, форпоста, который с трех сторон граничит с членами НАТО и считается одним из наиболее стратегически чувствительных регионов Москвы.

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