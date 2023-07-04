За последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за год – глава ВС Британии о контрнаступлении ВСУ

Оккупанты уже настолько слабы, что не имеют силы для значительного контрнаступления: за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.

Масштабное контрнаступление ВСУ еще не началось, поэтому несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам.

Об этом заявил адмирал, глава Вооруженных сил Британии Тони Радакин журналисту The Guardian.

По словам адмирала, украинская стратегия характеризуется тремя словами: "морить, растягиваться и бить", чтобы постепенно разбить российские оборонные линии.

"Несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам. Контрнаступление никогда не было единичным актом, также экономическое и дипломатическое", — добавил он.

Адмирал сообщил, что в последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. В то же время оккупанты уже настолько слабы, что не имеют силы для значительного контрнаступления: за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.

Глава Вооруженных сил заявил, что украинские бойцы эффективно используют ракеты Storm Shadow. Несмотря на то, что те достаточно сложны, они побеждают российскую противовоздушную оборону.

Ранее Радакин заявлял, что ВСУ пока не прорвали оборонительные линии.

"Мы ожидаем, что Украина привлечет часть сил второго эшелона, которые у нее есть", — сказал он.

Также окупаемые имеют очень эффективные линии обороны и плотность минных полей. Среди других проблем он назвал отсутствие прикрытия с воздуха и то, что Украина не получила всю необходимую технику.

Добавим, что оружие, которое передала Украине Британия, имеет "значительное влияние" на ход войны. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow.

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