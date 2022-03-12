За последние три дня с железнодорожного вокзала столицы на Западную Украину эвакуировали более 10 тысяч человек

За последние три дня с железнодорожного вокзала столицы на Западную Украину эвакуировали более 10 тысяч человек

Вскоре будут эвакуировать жителей Броварского направления.

За последние три дня с Центрального ж/д вокзала столицы на Западную Украину эвакуировали более 10 тысяч человек. Людей вывозят из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр столицы Виталий Кличко.

“Столица помогает Киевской области вывозить мирных жителей, дает автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние 3 дня поездами на Западную Украину отправили более 10 тысяч спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня (12 марта, – ред.) на вокзал прибыл и первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов Броварского направления”, — рассказал Виталий Кличко.

Отдельно городской голова поблагодарил спасателей и работников транспортной сферы, которые помогают вывозить украинцев из горячих точек.

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