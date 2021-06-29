За прошедшие сутки боевики дважды нарушали "тишину": один боец ООС получил пулевое ранение

За прошедшие сутки боевики дважды нарушали "тишину": один боец ООС получил пулевое ранение

Состояние здоровья раненого — тяжелое.

За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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Об этом 29 июня в утренней сводке сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — тяжелое.

По состоянию на 7:00 утра 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, возле Невельского враг вел огонь из минометов 120 калибра.

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