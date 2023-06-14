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За прошедшие сутки на Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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За прошедшие сутки на Таврическом направлении потери россиян составили почти четыре роты

Фото: Associated Press

Также уничтожены шесть складов с боеприпасами врага.

За предыдущие сутки потери армии РФ убитыми и ранеными на Таврическом направлении составили почти четыре роты. Кроме того, уничтожены многие техники оккупантов.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", — говорится в его сообщении.

Вооруженные силы Украины уничтожили и повреждены 56 единиц военной техники. В частности, девять танков, девять боевых машин пехоты, две гаубицы 2С19 "Мста-С", четыре самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", реактивная система залпового огня "Ураган", беспилотник Shahed-136 и два бронеавтомобиля "Тигр".

Кроме того, было уничтожено шесть складов с боеприпасами врага.

По состоянию на 14 июня 2023 года ВСУ уничтожили 217 330 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще   680   военных. Данные уточняются.

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Дата публикации
Просмотры
1049
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