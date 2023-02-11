За прошедшие сутки оккупанты выпустили по Украине более 100 ракет: ситуация в регионах от Генштаба

В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 106 ракет и 28 иранских дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 февраля.

Во время массированного обстрела оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники. Кроме того, российские войска нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БПЛА типа "Шахед-136". Отмечается, что 22 дрона удалось сбить. Также враг совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пока угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В то же время враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренко — Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озарян Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Кроме того, в Мелитополе коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предлагают полностью отречься от гражданства Украины.

В отдельных населенных пунктах временно захваченной Запорожской области российские оккупантры продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

В Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы было переоборудовано под военный госпиталь из-за большого количества раненых оккупантов. В Генштабе говорят, что раньше в Луганской области фиксировали работу мобильных крематориев противника.

В свою очередь, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.

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