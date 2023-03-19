За прошедшие сутки россияне нанесли 11 ракетных ударов по Украине: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Несмотря на потери, РФ продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 марта.

За прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населённые пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны окупантов.

Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается напряженной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюса Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино — Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вновь обстреляли Херсон и Антоновка.

Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "шторм". Его готовят к отправке в Украину 24 марта. В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.

Ответ ВСУ

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, сбит БпЛА "Шахед-136", а наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела Краматорска погибли по меньшей мере два человека и десять ранены.