За прошедшие сутки в Украину вернулись 23 тысячи человек

За прошедшие сутки в Украину вернулись 23 тысячи человек

В то же время из Украины выехали более 38 тысяч человек.

За прошедшие сутки в Украину вернулись 23 тысячи человек, более 19 тысяч из которых — украинцы. Всего с начала войны в Украину вернулись около 516 тысяч граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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В течение нескольких минувших суток на западном участке границы отмечается незначительный рост пассажиропотока.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 38 тысяч человек. Около 24 тысяч из них для пересечения границы выбрали украинско-польский участок.

Пограничники рекомендуют для пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Все пункты пропуска на западной границе (за исключением ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме.

Напомним, киевлянин пытался подкупить пограничников в Закарпатье для незаконного выезда в Румынию.

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