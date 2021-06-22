За прошедшие сутки в зоне проведения ООС боевики 14 раз обстреливали украинские позиции

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

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Об этом 22 июня в утренней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, возле Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 утра 22 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА.

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