За прошедшие сутки в зоне проведения ООС боевики 14 раз обстреливали украинские позиции

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.
Об этом 22 июня в утренней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, возле Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 утра 22 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Возле Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА.