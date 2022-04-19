За прошлые сутки украинские защитники уничтожили самолет и беспилотники и сбили две крылатые ракеты

В общей сложности было ликвидировано семь воздушных целей российских оккупантов.
В понедельник, 18 апреля, украинские защитники сбили по меньшей мере семь воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, подразделения ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили:
- самолет (истребитель Су-30);
- 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам", — говорится в сообщении.
Напомним, на юге Украины защитники уничтожили колонну российской техники и ликвидировали оккупантов, которые начали террор против мирных украинцев.
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