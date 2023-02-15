"За Путина никто умирать не хочет": как российские генералы заставляют "мобиков" идти на убой

Российские генералы вынуждены применять к мобилизованным россиянам жесткие репрессивные методы, поскольку им нечем мотивировать новобранцев на выполнение боевых задач. Фактически их отправляют на убой.

Такое мнение высказал в среду, 15 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель, бывший пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

“Нет целей, нет мотивации... Ради чего? Ради каких-нибудь замечательных идей и исторических экскурсов Владимира Путина? Очевидно, что за это умирать никто не желает. Чтобы обеспечить хотя бы какую-то дисциплинированность и готовность выполнять боевые задачи с риском для жизни, путинские генералы используют, в частности, и репрессивные методы. Хотя, безусловно, о соответствии их национальному законодательству РФ не может быть и речи”, — отметил эксперт.

По его мнению, при таких условиях российские солдаты будут скорее искать возможность сбежать с поля боя, чем "действовать рационально, инициативно, на результат". В то же время сумасшедшие потери среди личного состава, которые в сутки могут достигать 600 человек, требуют пополнения человеческими ресурсами.

"Путинская армия может затыкать эти дыры только за счет отправления малоподготовленных, плохо обеспеченных российских военнослужащих. Поэтому не до качественной подготовки. Берут всех подряд, гребут всех подряд. Снабжают малой частью от того, что нужно для военнослужащих на поле боя. Фактически их отправляют на убой”, – резюмировал Владислав Селезнев.

Напомним, на российских пабликах появилось видеообращение военных, мобилизованных в армию в октябре прошлого года в Калининградской области РФ. "Мобики" запаниковали после того, как их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания" под командованием главарей так называемой "ДНР".

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