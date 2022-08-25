За пять месяцев ВСУ отбили у россиян территории размером с Данию – американские аналитики

Российские оккупанты не имеют полной силы для наступления, а ВСУ ежедневно работают, чтобы выгнать из Украины врага.

С марта 2022-го Вооруженные силы Украины уже отразили в армии страны-агрессора России территории размером с Данию.

Об этом сообщили в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территорий с 21 марта — площадь больше Дании", — подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают: с тех пор как российская армия возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, оккупантам удалось захватить около 450,84 км квадратных новой территории. Это примерно равно площади Андорры.

Американские аналитики подчеркивают, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные достижения. Более того, их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации.

Напомним, начались 183 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты пытаются штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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