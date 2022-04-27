За себя и своего сына: родители военных из Мариуполя пошли на фронт, чтобы помочь своим детям бить врага

За себя и своего сына: родители военных из Мариуполя пошли на фронт, чтобы помочь своим детям бить врага

Пока сыновья бьют врага в Мариуполе, их родители защищают Луганщину.

Оккупанты, несмотря на потери, пытаются прорвать нашу оборону, но защитники стоят ради своих блиских, говорится в ТСН.

«Мы в полной жо**, скажу только одно – хочу попрощаться», — этими словами сын прощался с отцом по телефону.

31-летний боец защищает и говорит, что силы иссякают, но города сдавать не собираются. "Может неделю протянем и все ляжем, мы-легенды, столько сделали, что любая армия мира не сделает", — говорит боец.

Славе 53 года и как началась война, пошел в военкомат сам. «По зову сердца, потому что сын в беде, он позвонил по телефону 22 числа и сказал: «Нас уже кроют». Я пошло в военкомат терроризировать, не брали, потом взяли», – рассказывает мужчина.

Отец был совсем рядом с сыном, когда его подразделение шло на Мариуполь с помощью, но прорваться не смогли. «18 километров видел в бинокль горящий город, пограничники сказали, что это Мариуполь», — вспоминает мужчина.

Боль и ненависть к оккупанту – это единственное что испытывают взрослые мужчины. Пока сын на Приазовье, отец защищает Луганщину - сын Горца уже полторы недели не выходит на связь, он тоже в Марипуоле. «Трудность рождает страшную ненависть и та ненависть будет движущей силой при любых обстоятельствах, приведет нас к победе», — убеждает боец.

Таких интенсивных обстрелов Луганщина не видела даже в 2014 году. Оккупанты задействуют тяжелую дальнобойную артиллерию и авиацию. «Останавливается на несколько часов, потом снова начинается. Бывает «Грады» прилетают, бывает простая артиллерия», – рассказывает военнослужащий ВСУ «Маньяк».

Русские уничтожают все под фундаменты, а потом уже пускают колонны с пехотой и танками. Их уничтожают наши бойцы, а новые все равно двигаются дальше. "Они проезжают мимо своей техники, не обращают внимания, все равно идут, мы их палим, а они все равно идут", — добавляет «Маньяк».

Здесь в окрестностях Северодонецка и Рубежного не осталось ни одного уцелевшего дома, ни одного участка земли, в котором не было бы воронки. Обстрелы так мощны, что дрожат стены, а осколки со свистом разлетаются на сотни метров рубя деревья. Оккупанты ищут места для переправ и постоянно стреляют сверхтяжелым калибром «Смерчами» и «Пионами». Но под ливнем осколков украинские военные держат оборону так же, как их дети в окруженном Мариуполе.

Слава собирается сражаться с оккупантом пока дышит и пока хватит патронов за себя и своего сына. «Я стар, все равно их надо бить, кто кроме нас», – говорит мужчина.

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