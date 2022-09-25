За семь месяцев войны россияне в Украине убили 391 ребенка

Больше всего пострадало детей от рук оккупантов в Донецкой области.
По данным Ювенальных прокуроров, за семь месяцев российской вооруженной агрессии в Украине погибло 391, а 773 получили ранения, также известно, что 7820 были депортированы.
"По состоянию на утро 25 сентября 2022 года более 1164 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 773 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в следующих областях:
- В Донецкой области – 400
- В Харьковской – 231
- В Киевской – 116
- В Николаевской – 72
- В Черниговской – 68
- В Луганской – 61
- В Херсонской – 55
- В Запорожской – 47
- В Днепропетровской – 26
Напомним, российские захватчики обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.
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