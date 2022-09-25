За семь месяцев войны россияне в Украине убили 391 ребенка

Больше всего пострадало детей от рук оккупантов в Донецкой области.

По данным Ювенальных прокуроров, за семь месяцев российской вооруженной агрессии в Украине погибло 391, а 773 получили ранения, также известно, что 7820 были депортированы.

"По состоянию на утро 25 сентября 2022 года более 1164 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 773 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в следующих областях:

В Донецкой области – 400

В Харьковской – 231

В Киевской – 116

В Николаевской – 72

В Черниговской – 68

В Луганской – 61

В Херсонской – 55

В Запорожской – 47

В Днепропетровской – 26

Напомним, российские захватчики обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

Россияне убили в Украине 361 ребенка

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