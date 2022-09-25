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За семь месяцев войны россияне в Украине убили 391 ребенка

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За семь месяцев войны россияне в Украине убили 391 ребенка

Фото: Associated Press

Больше всего пострадало детей от рук оккупантов в Донецкой области.

По данным Ювенальных прокуроров, за семь месяцев российской вооруженной агрессии в Украине погибло 391, а 773 получили ранения, также известно, что 7820 были депортированы.

"По состоянию на утро 25 сентября 2022 года более 1164 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 773 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в следующих областях:

  • В Донецкой области – 400
  • В Харьковской – 231
  • В Киевской – 116
  • В Николаевской – 72
  • В Черниговской – 68
  • В Луганской – 61
  • В Херсонской – 55
  • В Запорожской – 47
  • В Днепропетровской – 26

Напомним, российские захватчики обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

Россияне убили в Украине 361 ребенка

Россияне убили в Украине 361 ребенка

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